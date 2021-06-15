Родини вибирають «Оптіму»

Дистанційна школа «Оптіма» – це унікальна можливість отримати якісну освіту в Україні, незалежно від місця проживання, розкладу й навіть часового поясу.

Новий навчальний рік 2021/2022 пройде під знаком повного перезавантаження, оновлення та сучасного підходу до навчання.

Дистанційна школа «Оптіма» – вибір українських сімей

«Оптіма» – це унікальна для України перша дистанційна школа, з 2014 року її закінчили майже 11 000 випускників, сьогодні тут навчається понад 7000 дітей з усього світу.

«Оптіма» – акредитована в Україні, її випускники отримують документи про освіту державного зразка. За результатами ЗНО, 2020 року вона ввійшла до 50 кращих шкіл України, посіла 23 місце серед навчальних закладів Києва.

Крім національних стандартів, «Оптіма» пропонує дітям і батькам європейський підхід до освіти, передові методики та навчальні матеріали, сучасну концепцію дистанційного навчання, а також анонсує повне оновлення навчальних матеріалів, додаткових опцій і партнерських програм у новому навчальному році. Нова версія «Оптіми» стартує 1 вересня 2021 року, а ознайомитися з нею можна буде вже влітку, замовивши безкоштовний демодоступ на 7 днів.

Дистанційне навчання в школі «Оптіма»:

власна освітня платформа з доступом 24/7 до навчальних матеріалів і домашніх завдань. До 2021/22 навчального року наповнення уроків істотно змінено та доповнено новим контентом;

кращі навчальні матеріали, мультимедійні лекції, анімовані уроки для першокласників, інтерактивні завдання та вправи;

передові авторські методики навчання, програма «Smart Kids», платформа Oxford Learn з 1 класу, GIOS для математики;

IT-клас, фізико-математичний клас, іноземні мови з носіями, підготовка до мовних іспитів;

можливість одночасно навчатися в одній зі шкіл США та отримати другий документ про освіту державного зразка.

Індивідуальний підхід до кожної дитини:

індивідуальний навчальний план і адаптивний розклад;

акцент на мотивацію дитини й розвиток навичок самоорганізації, комфортна атмосфера та цікаві заняття;

можливість слідкувати за успіхами учня в реальному часі, постійна підтримка тьютора та викладачів, консультація психолога;

профорієнтація та допомога у виборі професії, ВНЗ, підготовка до вступу.

Як вчитися в «Оптімі»?

Навчатися в «Оптімі» сьогодні може кожен, тут немає конкурсного відбору, мінімального вступного бала, школа приймає всіх дітей, незалежно від віку, успіхів у навчанні та місця проживання.

До того ж батькам необов'язково забирати документи дитини з попередньої школи, вчитися можна й факультативно. Програма «Слухач» допоможе молодим людям отримати знання, а батькам оцінити рівень викладання без зміни основного навчального закладу.

«Оптіма»: ефективна і комфортна школа завжди поруч

Навчатися в «Оптімі» сьогодні може кожен, тут немає конкурсного відбору, мінімального вступного бала, школа приймає всіх дітей, незалежно від віку, успіхів у навчанні та місця проживання.

До того ж батькам необов'язково забирати документи дитини з попередньої школи, вчитися можна й факультативно. Програма «Слухач» допоможе молодим людям отримати знання, а батькам оцінити рівень викладання без зміни основного навчального закладу.

Навчання в «Оптімі» доступно кожному. З цінами, наповненням пакетів та додатковими послугами можна ознайомитись на сайті школи. Детальну інформацію отримайте за телефонами: +38 067 3339187, +38 099 3339187.

Фото, ілюстрації: «Оптіма»