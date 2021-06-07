Суд залишив без змін довічний вирок вбивці водія «BlaBlaCar»

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна Дмитру Голубу, який вбив водія сервісу «BlaBlaCar».

Про це інформує у Фейсбуці пресслужба Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

«7 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого та захисника, який діє в інтересах обвинуваченого Д.В. Голуба, на вирок Києво-Святошинського райсуду Київської області від 28 травня 2019 року, яким Голуба визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 ККУ та призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані обвинуваченим та захисником, залишено без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Тож суд залишив вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року для Голуба без змін.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 14 червня 2021 року о 14 год. 30 хв.

Як повідомлялося, 25-річний львів’янин Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав зі Львова до Києва на власному автомобілі. Скориставшись сервісом BlaBlaCar, він взяв з собою двох чоловіків – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа. Однак дорогою до столиці львів’янин зник. Правоохоронці підозрювали Голуба та Кінгісеппа у вбивстві Познякова.

Через тиждень після зникнення Познякова його автомобіль знайшли у одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі. Однак тіло Познякова правоохоронці досі не виявили.

У серпні 2016 року поліція затримала Голуба у Хмельницькій області, відтоді він перебуває у СІЗО. Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Другий підозрюваний Кінгісепп, який три роки був у міжнародному розшуку, загинув у березні 2019 року під час вибуху у київській квартирі.

28 травня 2019 року Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова та засудили до довічного ув'язнення.