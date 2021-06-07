Прокуратура Польщі назвала причину обриву ліфта з українськими робітниками

Двоє робітників із України впали з 15-го поверху житлового будинку в місті Лодзь (центр Польщі) через неправильне монтування тросу, яким кріпилася тимчасова платформа в шахті ліфту, де вони виконували ремонтні роботи.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.

«Cьогодні відбувся огляд місця за участю експерта та поліції. Оцінка експерта підтверджує, що обірвався трос, що утримував тимчасову платформу, на якій у шахті ліфта перебували і працювали громадяни України. Ймовірно, цей трос був закороткий і погано прикріплений», - заявив Копаня.

Він зазначив, що тимчасову платформу було встановлено у шахті ліфта замість конструкції ліфта, яку вже витягли для її подальшої заміни на нову.

За його словами, прокуратура зараз встановлюватиме, хто відповідає за неправильне монтування цієї платформи в ліфті.

Читайте також: У Польщі знайшли мертвим заробітчанина з України

Прокурор повідомив, що шахту ліфта опломбовано, зараз там не ведуться жодних робіт.

Копаня зазначив, що українці були працевлаштовані фірмою, яка займалася виконанням підрядних робіт для постачальників ліфтів.

Він поінформував, що після падіння з висоти 40 метрів обидва чоловіки віком 41 та 42 роки перебувають у лікарнях Лодзі. Один з них залишається у тяжкому стані, а другий із зламаною ногою – у задовільному стані.

Як повідомляв Укрінформ, надзвичайна подія у польському місті Лодзь, де внаслідок обриву ліфта постраждали двоє робітників з України, сталася у минулу п’ятницю, 4 червня.

У Польщі працюють понад мільйон українців. Торік консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої держави.