Судді, які мали розглядати справу ексдепутатки Чорновол, взяли самовідвід

У Печерському районному суді Києва троє суддів, які мали розглядати справу щодо колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, взяли самовідвід.

Про це Чорновол написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні було перше засідання суду, де мене обвинувачують за Майдан. Засідання було дуже коротке - суддова трійка умила руки - сама заявила про самовідвід і сама задовольнила своє бажання», - уточнила екснардеп.

Захисник Чорновол Ірина Кузіна у коментарі Укрінформу пояснила, що судді підписали заяву про самовідвід у зв’язку з тим, що вони як слідчі судді брали участь у одній із великих «майданівських» справ, - і саме з цієї справи раніше був виділений епізод щодо подій на вулиці Липська, 10, щодо офісу «Партії регіонів», який наразі інкримінують Чорновол.

«Тепер справа повинна йти на перерозподіл. Але у Печерському суді більше не вистачає суддів, - тобто, суддів кримінальної спеціалізації, - які б могли розглянути цю справу… Тому через апеляційний суд справа буде, скоріше за все, передана до іншого суду», - сказала Кузіна.

Як повідомлялося, 15 грудня 2020 року Чорновол отримала обвинувальний акт у справі про умисне вбивство в результаті підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

17 листопада Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї.

Чорновол у квітні 2020 року оголосили підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол влаштувала підпал будинку на вулиці Липській, у якому був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник, який перебував у будівлі.

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16 квітня Печерський районний суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року ексдепутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.

За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».

Пізніше адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила, що ці два провадження потім були об'єднані в одну справу, і також що з Чорновол суд зняв територіальні обмеження по пересуванню та встановив початок її нічного арешту з 23:00.

Чорновол - народна депутатка України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».