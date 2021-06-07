Судді, які мали розглядати справу ексдепутатки Чорновол, взяли самовідвід
Про це Чорновол написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Сьогодні було перше засідання суду, де мене обвинувачують за Майдан. Засідання було дуже коротке - суддова трійка умила руки - сама заявила про самовідвід і сама задовольнила своє бажання», - уточнила екснардеп.
Захисник Чорновол Ірина Кузіна у коментарі Укрінформу пояснила, що судді підписали заяву про самовідвід у зв’язку з тим, що вони як слідчі судді брали участь у одній із великих «майданівських» справ, - і саме з цієї справи раніше був виділений епізод щодо подій на вулиці Липська, 10, щодо офісу «Партії регіонів», який наразі інкримінують Чорновол.
«Тепер справа повинна йти на перерозподіл. Але у Печерському суді більше не вистачає суддів, - тобто, суддів кримінальної спеціалізації, - які б могли розглянути цю справу… Тому через апеляційний суд справа буде, скоріше за все, передана до іншого суду», - сказала Кузіна.
Як повідомлялося, 15 грудня 2020 року Чорновол отримала обвинувальний акт у справі про умисне вбивство в результаті підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
17 листопада Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї.
Чорновол у квітні 2020 року оголосили підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол влаштувала підпал будинку на вулиці Липській, у якому був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник, який перебував у будівлі.
16 квітня Печерський районний суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.
1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.
Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.
У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року ексдепутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.
За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».
Пізніше адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила, що ці два провадження потім були об'єднані в одну справу, і також що з Чорновол суд зняв територіальні обмеження по пересуванню та встановив початок її нічного арешту з 23:00.
Чорновол - народна депутатка України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».