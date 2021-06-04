В одеському суді допитали дівчину Стерненка і ще двох свідків

Приморський райсуд Одеси, який розглядає справу активіста Сергія Стерненка за обвинуваченням у заподіянні смерті одному з нападників на нього та його дівчину Наталю Усатенко 24 травня 2018 року, допитав сьогодні трьох свідків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Першою дала свідчення Усатенко. Вона розповіла, що ввечері 23 травня вони зі Стерненком поверталися з супермаркету, коли вона звернула увагу на двох невідомих, що йшли від будинку, де пара орендувала квартиру. "Щоб уникнути зустрічі, ми з Сергієм змінили напрямок руху. Я подумала, що це може бути вже третій за кілька місяців напад на нього", - сказала дівчина.

Вона засвідчила, що першим напав на Стерненка чоловік, який був ближче до неї, однак скількох ударів активісту завдали під час бійки, вона не бачила. "При нападі мене відтягнули від Сергія і били його, стоячи до мене спинами. Я бачила, що Сергій захищався і намагався блокувати їхні удари", - сказала дівчина.

На уточнювальне запитання про ніж, яким підсудний ударив одного з нападників, вона відповіла, що не бачила, як він потрапив до рук Стерненка.

Усатенко додала, що коли нападники почали розбігатись, а Стерненко побіг за одним з них, вона вирішила викликати "швидку допомогу". Саме тоді з сусіднього під'їзду вийшла жінка, яка сказала, що бачила, як на них напали.

Факт нападу двох чоловіків на Стерненка та Усатенко підтвердила жінка, що мешкає в сусідньому під'їзді.

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Суд також заслухав Ольгу Кузнєцову - колишню дружину загиблого Івана Кузнєцова, що проходить у справі як потерпіла. Жінка сказала, що у неї та другої дружини Кузнєцова є на утриманні діти, і звернулась до суду призначити їй виплату Стерненком "фінансової компенсації".

Наступне судове засідання у справі призначено на 11 червня. Судді допитають ще кількох свідків, зокрема чоловіка, який допомагав пораненому під час нападу Стерненку зупинити кров.

Як повідомляв Укрінформ, екслідера Одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка обвинувачують у перевищенні меж самооборони і заподіянні смерті одному з двох нападників на нього та його дівчину. Йому інкримінують вчинення злочинів за ознаками ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.