Одеський апеляційний суд виправдав соратника Стерненка

Одеський апеляційний суд визнав не доведеною вину активіста "Правого сектора" Сергія Демчука у скоєнні злочинів, за які Приморський райсуд виніс йому 23 лютого вирок про позбавлення волі строком понад 7 років з конфіскацією половини майна

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі", - зазначив Демчук, коментуючи журналістам сьогоднішнє рішення апеляційного суду.

За словами соратника Сергія Стерненка, він не визнає вину, яку інкримінували обом прокурори, і вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд.

Демчук пояснив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

"Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори", - додав Демчук.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Одеський апеляційний суд визнав суперечливими показання Сергія Щербіча, у викраденні якого звинувачували екслідера одеського осередку "Правого сектора" Стерненка та його соратника Демчука. За висновками суду, потерпілий декілька разів змінював покази, так само визнано неналежними низку доказів, наданих суду стороною обвинувачення.

23 лютого суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич виніс вирок Стерненку і Демчуку, визнавши їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербіча, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї, і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.