ДБР повідомило нові підозри у справі про незаконну приватизацію приміщень заводу «Арсенал»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри посадовцям Національного космічного агентства України, Фонду державного майна і директору приватного товариства у справі незаконної приватизації приміщень державного підприємства «Арсенал».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Полтаві за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили про підозру заступнику генерального директора Національного космічного агентства України, заступнику голови Фонду державного майна України та директору приватного товариства.

Крім того, наприкінці травня про підозру було повідомлено директору казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».

Злочинні дії підозрюваних завдали державі збитків на понад 80 млн грн.

Встановлено, що посадовець підприємства розробив схему для заволодіння приміщеннями підприємства, які не підлягали приватизації. На момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні та оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в Україні.

Попри заборону приватизації приміщень стратегічного підприємства зловмисники розробили схему їх незаконного привласнення та заволодіння земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Для втілення запланованого керівник держпідприємства залучив посадовців Фонду держмайна, Національного космічного агентства та керівника одного із приватних товариств.

Завданням чиновників було надання незаконних дозволів на відчуження.

У 2010 році майже 10 тис. кв. метрів приміщення одного з корпусів «Арсеналу» були продані підконтрольній юридичній особі, чим державі завдано збитків на понад 80 млн грн.

У незаконній приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України) підозрюються директор «Арсеналу», заступник генерального директора Національного космічного агентства України, заступник голови Фонду державного майна України та директор приватного товариства.

Як повідомляв Укрінформ, у травні керівнику столичного казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» повідомили про підозру у незаконній приватизації державного майна.