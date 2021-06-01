Катастрофа літака МАУ: іранська делегація прибула в Україну на переговори

Іранська делегація на чолі з заступником глави МЗС Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва для проведення третього раунду переговорів щодо збитого біля Тегерана в 2020 році літака МАУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської республіки Іран на чолі з заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандом прибула сьогодні в Україну для проведення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - написав посол.

هیات جمهوری اسلامی #ایران به ریاست جناب آقای محسن #بهاروند معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه روز جاری وارد #اوکراین شد تا سومین دور مذاکرات دو کشور پیرامون ابعاد فنی و حقوقی سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی پرواز #PS752 را با #یوگنی_ینین همتای اوکراینی خود برگزار نماید. pic.twitter.com/QuYtEl8GZF — Manouchehr Moradi (@mnomoradi) June 1, 2021

Як повідомлялося, другий раунд переговорів щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий неподалік Тегерана у січні 2020 року, відбувся в жовтні 2020 року в Тегерані.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Фото: АА