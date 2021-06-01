Суд продовжив арешт брата голови ОАСК на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 27 млн 240 тис. грн колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн 240 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються наступні процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі Києва та с. Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

За версією сторони обвинувачення, підозрюваний спільно з іншими особами підбурював до надання неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. дол. судді за ухвалення судового рішення.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня детективи НАБУ заявили, що викрили «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. та через голову ОАСК посприяти позитивному рішенню у справі, що розглядається одним із суддів ОАСК.

Один із затриманих виявився брат голови ОАСК Павла Вовка – співробітник Служби зовнішньої розвідки України Юрій Зонтов.