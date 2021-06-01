Понад пів сотні дітей цьогоріч учинили самогубства - глава Нацполіції

З початку року в Україні спробували накласти на себе руки 154 дитини, 56 із них загинули.

Про це у колонці для Цензор.Нет повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Укрінформ.

“На жаль, змушений констатувати те, що в державі зросла кількість дитячих самогубств та спроб їх вчинити. Так, протягом 2020 року неповнолітні скоїли 137 самогубств, зафіксовано 184 спроби вчинити самогубство. А вже цього року станом на 31 травня 154 дитини хотіли вкоротити собі віку. На жаль, 56 спроб завершилися смертю”, - розповів глава НПУ.

Окремо він поінформував, що торік поліція зафіксувала понад 3400 злочинів проти дітей: “Якщо простежити п'ятирічну динаміку, ця цифри зменшилася на 36% - у 2016 році таких кримінальних правопорушень було скоєно трохи більше 5400”.

Очільник НПУ переконаний, що питання захисту дітей має бути у фокусі уваги усіх держорганів, а не лише поліції.

“Поліція працює над пошуком найбільш вдалого варіанту співпраці з органами державної влади, місцевими громадами, керівниками навчальних закладів середньої освіти. І ми готові продовжити активний діалог з усіма компетентними органами, щоб ефективніше захищати наших дітей. Але головними у цій співпраці мають бути батьки (чи інші уповноважені особи). Саме вони мають знати, де зараз перебуває їхня дитина, чим займається та про що мріє. Це не про контроль. Це про увагу, піклування та відповідальність”, - уточнив він.

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Як повідомлялося, 28 травня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані поліції поінформувала, що правоохоронці зафіксували за 4 місяці 2021 року 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств.