Україна вперше провела відбір до збірної для змагань Warrior Games

Україна вперше в історії сформувала збірну з 40 поранених ветеранів та військовослужбовців, які з 12 по 22 вересня цього року представлять Україну на міжнародних змаганнях Warrior Games в Орландо (штат Флорида, США).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції повідомили члени відбіркового журі.

Відбір та підготовку збірної України 2021 року здійснює Міністерство ветеранів України спільно з Центром стратегічних комунікацій “СтратКом Україна”, Федерацією стронгмену України, фонду “Повернись живим” та за підтримки міжурядової робочої групи.

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час пресконференції наголосила, що відбір ветеранів та ветеранок з травмами та пораненнями на фестивалі “Звитяга нескорених” проходив 14-16 травня в Києві.

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“Через запеклу, прозору, чесну боротьбу ми наразі отримали можливість привітати народження національної збірної команди ветеранів для участі в Іграх воїнів (Warrior Games) у Сполучених Штатах, що є традиційними для тих воїнів, які віддали своє здоров'я на захист держави і знайшли в собі сили, дух, волю тепер перейти до мирних змагань і змагатися у досягненні результатів спортивних, а також перемагати себе. Для нас усі учасники відбору є героями. Ми отримали 260 заявок, 229 людей узяли участь у цьому відборі в 11 видах спорту. Декілька днів тривали змагання, і ми маємо 40 героїв, які поїдуть до США”, - повідомила Лапутіна.

Представниця БФ "Повернись живим" Ольга Семенова відзначила, що люди, які повертаються з війни, в мирному житті починають війну за себе. Для успішної адаптації в мирному житті військовим часто потрібна нова висока мета, і спорт - саме та сфера, де можна ставити для себе конкретні цілі.

Своєю чергою заступник голови Національної поліції України Вадим Троян повідомив, що це одна з найбільших збірних, які Україна відправляла на змагання за участю поранених ветеранів та військовослужбовців.

“У цій збірній із 40 чоловік 12 осіб - це представники Міністерства внутрішніх справ. Із них 8 чоловік — це Національна гвардія України, 2 прикордонники, один поліцейський і один ветеран МВС”, - розповів Троян.

Представниця ГО "Добровольці" Анастасія Римар під час пресконференції також повідомила, що всі учасники добровольчих формувань, які увійшли до складу збірної, чесно перемогли у відборі.

“Можу запевнити, що кожен представник добровольчого формування, які увійшли до складу збірної - це люди, які отримали поранення чи травми під час участі в бойових діях. До цього питань немає жодних, і це підтверджується як їхніми документами, так і показами свідків”, - запевнила Римар.

Крім того, представник Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України від Одеської області Олександр Голопотелюк наголосив, що під час відбору була дотримана чесна та прозора процедура.

“Я з повною відповідальністю стверджую, що всі вимоги, всі критерії були однаково дотримані до всіх учасників відбору, і всі процедури були прозорі та чесні”, - наголосив Голопотелюк.

Як розповіли учасники заходу, потрапити до збірної України Warrior Games 2021 мали можливість ветерани та діючі військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії України, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, а також добровольчих формувань, які отримали поранення, були травмовані чи захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій ООС або в ході миротворчих операцій за участю України з 1991 року.

Головний тренер Національної збірної України на Warrior Games (Ігри воїнів) Сергій Конюшок назвав тренерський склад, який готуватиме українську збірну до змагань, та повідомив, що протягом трьох місяців триватиме підготовка спортсменів, у липні та серпні пройдуть підготовчі збори команди. До 4 червня всі відібрані спортсмени мають підписати особисті угоди.

Відповідаючи на питання Укрінформу щодо загальної чисельності учасників змагань, Конюшок повідомив: “Загальна чисельність змагань — 500 осіб. Квота в різних країнах різна”.

Міністерка у справах ветеранів назвала склад української збірної. З ним також можна ознайомитися у Фейсбуці на Офіційній сторінці української команди Warrior Games.

Warrior Games організовує Міністерство оборони США з 2013 року.

Адаптивні види спорту в програмі Warrior Games: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг, волейбол сидячи.

Країни-учасники у змаганнях: США, Україна, Австралія, Канада, Велика Британія, Грузія, Данія, Нідерланди.

Відмінністю Ігор воїнів (Warrior Games) від Ігор Нескорених (Invictums Games) є те, що Ігри воїнів проводяться щороку Міністерством оборони США за участю 12 збірних з 8 країн світу. Натомість Ігри нескорених проводяться раз на два роки Фондом Ігор Нескорених у різних країнах світу за участю 20 націй. Ігри нескорених були створені принцем Гаррі Сасекським у 2014 році.

Змагання Warrior Games відбудуться 12-22 вересня 2021 року в спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports, Орландо, Флорида, США.