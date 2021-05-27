Справа Держінвестпроєкту: брату ексголови повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру рідному брату ексголови Держінвестпроєкту у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Це другий близький родич ексголови Держінвестпроєкту, задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів, ідеться в повідомленні.

Упродовж 2012-2014 років Державна інвестиційна компанія, що перебувала у сфері управління Держінвестпроєкту, надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

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Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови Держінвестпроєкту, наголошують у НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що обвинувальний акт стосовно 9 осіб у справі Держінвестпроєкту скеровано до Соломʼянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Прокурори затвердили обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення службовців Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» та інших осіб у розкраданні майже 260 млн гривень, призначених для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Встановлено, що ряд службовців Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами, ДП «Державна інвестиційна компанія» та інших наприкінці 2011 року, зорганізувавшись у злочинну організацію, до якої долучили ще низку осіб з метою вчинення особливо тяжких злочинів, вчинили упродовж 2011 – 2014 років заволодіння коштами, призначеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022» в загальній сумі 259,2 млн грн.

Одночасно вони легалізували доходи, отримані у злочинний спосіб, шляхом перерахування їх на рахунки підприємств-нерезидентів та через ланцюжок підприємств-«транзитерів», відкритих в офшорах на рахунки підконтрольних їм підприємств.

Вказаним особам висунуто остаточне обвинувачення за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем), ч. 2 ст. 205 ККУ (придбання та створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великому розмірі).

У ході слідства було арештоване майно підозрюваних на 89 млн грн.

Матеріали щодо інших організаторів та співучасників кримінальних правопорушень, в т.ч. тих, які на цей час перебувають у розшуку, виділено в окремі провадження, досудове розслідування в яких триває.