Лікар розповів, які іграшки небезпечні для дітей

Українські лікарі часто стикаються з проблемою тяжких травм у дітей від неякісних дитячих іграшок, іноді до смертельних випадків. Найнебезпечнішими є батарейки та неодімові магніти.

Про це в Укрінформі під час пресконференції «Небезпечні дитячі іграшки – реалії сьогодення?!» до Дня захисту дітей розповіла завідуюча відділенням діагностики НДСЛ ОХМАТДИТ лікар-ендоскопіст Дарія Вороняк, повідомляє кореспондент агентства.

«Найперше - це некісні іграшки, які діти розбирають на деталі, з яких випадають батарейки, що діти можуть проковтнути та отримати тяжкі травми стравоходів. Найнебезпечнішими деталями, які можна проковтнути, є батарейки, які потрапляючи в шлунково-кишковий тракт спричиняють тяжкі опіки. Діти дуже тяжко лікуються. Найстрашніше, коли така батарейка застрягає в стравоході і може пропалити дірку, зробити перфорацію. Такі діти дуже довго лікуються, їх дуже важко виходити, це може бути навіть смертельно», - зазначила Вороняк.

Другий за її словами, небезпечний тип іграшок – це неодимові магніти і взагалі будь-які магніти. Вони потрапляючи в шлунково-кишковий тракт часто «склеюють» органи і це призводить до тяжких наслідків. Якщо дитині пощастило, магніти вдається дістати за допомогою ендоскопа, в інших випадках доводиться робити операцію.

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«Що стосується неодімових магнітів, у 2012 році американська асоціація споживачів заборонила взагалі їх продаж на території США навіть дорослим. Спочатку було заборонено продаж їх для дітей, а потім заборонили продаж навіть для дорослих, бо діти знаходили і ковтали ці магніти. Небезпека їх в тому, що магніти різнокольорові, цікаві, але якщо дитина проковтнула такі магніти це може призвести до дуже тяжких наслідків. Небезпечним також став пластилін, який гарно пахне, має яскраве забарвлення, різнокольоровий і це дуже небезпечно, бо він стає твердим, приміром, дівчинка зробила тістечко з пластиліну і з’їла його», - розповів Роман Жежера, хірург НДСЛ ОХМАТДИТ, який у важких випадках робить операції постраждалим дітям.

Він нагадав, що життя дитини – це відповідальність батьків, які мають думати насамперед про безпечність іграшок, що потрапляють до дитини. Також лікар підкреслив, що іграшки слід купувати згідно віку. Та звернувся до виробників із закликом ставитися до свого виробництва відповідально і пам’ятати, що їхній споживач – це не батьки, які платять кошти, а діти, які тими іграшками грають.

Як повідомляв Укрінформ, на ринку України продається близько 50% дитячих іграшок сумнівної якості; нерідко цей товар заборонений у Європейському Союзі. Про це повідомила виконавчий директор ГС «Українська асоціація індустрії іграшок» Наталія Іваненко.