У Києві приймають документи до перших класів та дитсадків онлайн

У Києві триває прийом документів до перших класів шкіл та дитячих садків через систему електронного запису.

Як передає Укрінформ, про це зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«Наша освітня інфраструктура готова приймати дітей, незважаючи на те, що ми змістили терміни подачі документів до перших класів та дитячих садків. З 5-го травня розпочато прийом документів до перших класів та відновлено розсилку запрошень до дитячих садків через систему електронного запису. Будьте певні, усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до навчальних закладів. Період прийому документів скорочуватись не буде», – зазначив Мондриївський.

Як повідомлялося, у Київській міській державній адміністрації заявили, що прийом майбутніх першокласників до шкіл розпочався в травні.

Раніше зазначалося, що столичні школи з 12 квітня прийматимуть документи та заяви батьків, діти яких підуть у перші класи. Згодом стало відомо, що КМДА відтермінувала набір першокласників до шкіл.

Прийом документів до першого класу триватиме до 31 травня.