Головою Федерації профспілок України переобрали Григорія Осового

На з’їзді Федерації професійних спілок України її очільником повторно обрали Григорія Осового.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України.

«VIIІ-й з’їзд найчисельнішого національного профоб’єднання - Федерації професійних спілок України 25 травня 2021 року шляхом відкритого голосування 271 голосом на посаду голови ФПУ обрав Григорія Осового», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Осовий висловив готовність працювати разом з усіма спілчанами над вирішенням найактуальніших соціально-економічних та трудових питань.

Григорій Осовий народився 9 лютого 1948 року в с. Оріховець Тернопільської області. Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту працював на виробництві. З1978 року - на відповідальних посадах в Укрпрофраді, Федерації профспілок України. Із січня 1993 року обіймав посади заступника, першого заступника Голови Федерації профспілок України. З 1997-го до 2005 року також був співголовою Національної ради соціального партнерства при Президентові України.

З 2006 року Осовий очолював тристоронній орган соціального діалогу - Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення.

26 червня 2014 року на засіданні Ради ФПУ Осового було обрано головою ФПУ до чергового VII з’їзду, який 24 березня 2016 року знову обрав його головою федерації.