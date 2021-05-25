Шкарлет вважає надмірним кількість контрольних і тестів на «дистанційці»

Надмірна кількість контрольних і тестових робіт - не найкращий шлях оцінювання отриманих знань учнями в стресових для них умовах дистанційного навчання.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Телеграмі, який сьогодні взяв участь у виїзному засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій, який проходив на базі державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр "Артек".

Шкарлет наголосив, що було дуже корисно почути думки дітей, які попри вік, вміло аргументували свою позицію і вказували на виявлені ними недоліки, зокрема йшлося про значну кількість домашніх завдань і контрольних робіт.

"Висловив свою думку про те, що надмірна кількість контрольних і тестових робіт - не найкращий шлях оцінювання отриманих знань учнями в доволі стресових для них умовах дистанційного навчання. Вважаю, що в цьому питанні треба витримувати баланс, аби не перекладати на школярів усю відповідальність за вивчення того чи іншого предмета. До того ж існує чимало форм контролю засвоєних учнями знань на основі інтерактивних підходів", - наголосив Шкарлет.

За підсумками засідання міністр разом із народними депутатами ще раз окреслили важливі кроки і напрями для спільної діяльності в розвитку освіти і науки.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.