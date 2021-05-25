ПЦУ скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України

ПЦУ скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України

Укрінформ
Через карантинні обмеження Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційну хресну ходу з нагоди Дня хрещення Русі-України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 р. в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було схвалено модельний (типовий) Статут для монастирів УПЦ (ПЦУ), було надане благословення на відкриття нових монастирів та призначення керівників монастирів.

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Як повідомляв Укрінформ, щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

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