ПЦУ скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України

Через карантинні обмеження Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційну хресну ходу з нагоди Дня хрещення Русі-України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 р. в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було схвалено модельний (типовий) Статут для монастирів УПЦ (ПЦУ), було надане благословення на відкриття нових монастирів та призначення керівників монастирів.

Як повідомляв Укрінформ, щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.