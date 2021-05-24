За кордон – лише з ковід-сертифікатими. Якими вони будуть?

Україна готова запровадити ковід-сертифікати одночасно з ЄС. Повністю вакциновані туристи тоді зможуть пакувати валізи

Нещодавно віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що до кінця червня Україна завершить роботу над сертифікатами вакцинації. Вона запевнила, що документ відповідатиме стандартам ЄС та дозволить відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу. Навіть більше – за словами Стефанішиної, відповідна ІТ-інфраструктура для цього вже повністю готова. Це співпадає у часі з намірами ЄС відкрити свої кордони для вакцинованих туристів - Європа понад рік не впускала на свою територію громадян з інших країн без поважних причин, аби уникнути погіршення епідситуації. Про те, якими будуть нові документи для туристів – далі в матеріалі.

Європа запустить аж три ковід-сертифікати

Європейський Союз озвучив наміри запустити ковід-сертифікати (їх ще називають «зелені сертифікати») з другої половини червня. Як повідомив комісар Євросоюзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс, будуть доступні безплатно – на папері або в електронному вигляді (міститиме QR-код) - три різні типи сертифікатів. Один свідчитиме про щеплення вакциною, схваленою в ЄС, інший – з негативним результатом тесту, а ще один – для людей, які видужали від Covid-19. Це дозволить громадянам Євросоюзу більш вільно пересуватися всередині ЄС, а також підтримає сектори економіки, які залежать від вільного пересування, заявив Рейндерс. У Єврокомісії вирішили, що термін дії таких ковід-сертифікатів не може перевищувати 12 місяців.

В Англії, як пише ВВС, вже почали впроваджувати подібну практику за допомогою спеціального застосунку NHS. Колись його було створено, щоб пацієнти могли продивлятися записи медичних карт, записуватися на прийом лікаря і отримувати рецепти, але тепер там з’явився новий розділ з інформацією про статус вакцинації проти ковіду, яку можна показати за запитом. Можна також завантажити копію в PDF-форматі чи попросити надіслати її на електронну пошту. Інформація про вакцинацію буде доступна через 5 днів після отримання другої дози.

Люди, що виїздять за межі Англії, тепер можуть використовувати цей застосунок, щоб засвідчити прикордонникам, що вони були вакциновані. Це дозволяє подорожувати до 12 країн, зокрема Португалії, Австралії та Ісландії, без необхідності ізоляції після повернення. Влада країни заявляє, що з часом застосунок показуватиме і результати тесту на ковід.

Українці отримають документ у сімейного лікаря, ЦНАПі чи в «Дії»

В Україні ж, за словами заступника міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослава Кучера, триває робота щодо формування нормативно-правової бази, опису техніко-функціональних вимог до сертифікату вакцинації, а також способів, підтвердження його дійсності. Він додав, що наразі потрібна підтримка донорів, щоб максимально оперативно зробити оновлення центрального компоненту системи eHealth для обміну даними з кордонами ЄС.

Як пояснюють в НСЗУ, оскільки дані про вакцинацію пацієнта зберігаються в електронній медичній картці особи, то вони і стануть основою для формування сертифікату вакцинації.

«Швидше за все документ можна буде отримати з трьох джерел – у свого сімейного лікаря, в застосунку «Дія», а також у ЦНАП. Обговорюється, як саме цей документ виглядатиме – він буде зашифрований у QR-код, але, думаю, буде можливість і роздрукувати. Дуже важливо, як він буде захищений, яка база верифікації даних, важливо продумати спосіб інтеграції баз, тому що іноземний прикордонник має його з чимось порівняти. Наша внутрішня база вже наповнюється і тут – маю заклик до пацієнтів. Після вакцинації від COVID-19, переконайтеся, що ваші дані внесли в електронну систему. Те саме стосується і медичних працівників, які вносять дані», – коментує Укрінформу директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш. А от чи буде український «зелений сертифікат» містити також дані про вже перенесену хворобу або негативний ПЛР-тест, наразі під питанням.

Не обійшлося без застережень про порушення прав

Щоправда, запровадження «зелених сертифікатів» у нинішніх умовах обмеженого доступу до вакцин не завжди сприймається з оптимізмом. На думку адвоката Ростислава Кравця, сертифікати вакцинації можуть стати порушенням прав людини, доки не буде вільного доступу до вакцин у всіх країн. «Я вважаю, що говорити про ковід-паспорти, поки не буде вільного доступу до вакцини у всіх країн і, зокрема, в Україні, поки не буде можливості зробити два щеплення в будь-який час, – це порушення прав людини. Ось ви, наприклад, хочете виїхати за кордон, а вам потрібен ковід-паспорт, ви приходите в лікарню, а вам кажуть: «Ну, місяці через чотири приходьте, а ще через місяць треба зробити наступну вакцинацію, але ми не знаємо, чи буде вона доступна», – пояснює він.

У цих умовах альтернативою сертифікату вакцинації може стати сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, але, як повідомляє «Радіо Свобода», Європарламент обурений тим, що ці тести наразі не є доступними і дешевшими або ж безкоштовними. А це теж дискримінує громадян ЄС, які досі не отримали щеплення або не хочуть, та дітей, які навряд чи отримають вакцину напередодні сезону відпусток. Щоб вирішити цю проблему, Єврокомісія погодилася виділити щонайменше 100 мільйонів євро для придбання ПЛР-тестів. Це хоч і не зробить їх безкоштовними, але здешевить їхню вартість у недалекому майбутньому. Чи піде таким же шляхом Україна – наразі складно навіть уявити через брак коштів.

Юлія Горбань, Київ