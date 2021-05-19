Сидяча робота: три хвилини вправ на годину можуть подовжити життя на 30%
Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, про це свідчать результати дослідження, проведеного Каледонським університетом Глазго.
Дослідження засвідчило, що три хвилини вправ на кожну годину, проведену в сидячому положенні, можуть подовжити життя на 30%.
Провідні вчені заявляють, що не існує універсального підходу до фізичної активності.
У чотирирічному дослідженні, опублікованому в Британському журналі спортивної медицини, були проаналізовані дані шести попередніх досліджень, в яких брали участь більш як 130 000 дорослих у Великій Британії, США і Швеції.
Було розглянуто, як різні комбінації занять впливають на смертність.
Дослідники виявили, що поточна рекомендація 30 хвилин вправ на день знижує ймовірність ранньої смерті до 80% тільки для тих, хто сидів менше семи годин на день. Ризик смертності для людей, які сидять більше ніж 11-12 годин на день, не знизився.
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