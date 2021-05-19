Сидяча робота: три хвилини вправ на годину можуть подовжити життя на 30%

Учені стверджують, що давня порада тренуватися по 30 хвилин на день може принести користь далеко не кожному, а надто тривале сидіння може навіть «звести нанівець» користь від вправ.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, про це свідчать результати дослідження, проведеного Каледонським університетом Глазго.

Дослідження засвідчило, що три хвилини вправ на кожну годину, проведену в сидячому положенні, можуть подовжити життя на 30%.

Провідні вчені заявляють, що не існує універсального підходу до фізичної активності.

У чотирирічному дослідженні, опублікованому в Британському журналі спортивної медицини, були проаналізовані дані шести попередніх досліджень, в яких брали участь більш як 130 000 дорослих у Великій Британії, США і Швеції.

Було розглянуто, як різні комбінації занять впливають на смертність.

Дослідники виявили, що поточна рекомендація 30 хвилин вправ на день знижує ймовірність ранньої смерті до 80% тільки для тих, хто сидів менше семи годин на день. Ризик смертності для людей, які сидять більше ніж 11-12 годин на день, не знизився.

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