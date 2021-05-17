Слідство у справі, де фігурує Семенченко, продовжили на пів року – адвокат

Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.

«Продовжено досудове розслідування справи на пів року», - поінформував юрист.

Він також уточнив, що наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і висловив думку, що стан здоров’я Семенченка незадовільний.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

СБУ 24 березня заявила, що викрила і припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів. За даними спецслужби, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Організаторами діяльності "ПВК" СБУ називає ексдепутата Семена Семенченка та відомого як "позаштатний агент НАБУ" Євгена Шевченка.

Окрім того, за даними СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії, які згодом нібито продавали державним підприємствам за завищеними цінами.

У межах розслідування було проведено понад 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави п’ять мільйонів гривень. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

29 квітня Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у вигляді тримання під вартою.

14 травня у СБУ поінформували, що Служба безпеки України розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ «Інформаційного агентства «112-канал», який стався у липні 2019 року.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування”, - поінформували у СБУ.

Тож СБУ повідомила про підозру Семену Семенченку в організації обстрілу одного з ТБ-каналів.