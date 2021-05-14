За минулий рік від СНІДу в Україні померли 2,5 тисячі осіб - МОЗ

За минулий рік від ВІЛ/СНІД в Україні померли 2,5 тисячі осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві, сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україні не така ситуація, як була ще 5 років тому. Смертність від ВІЛ-інфекції та СНІДу зменшилася в два рази. За минулий рік ми втратили 2,5 тисячі людей, які померли від ускладнень ВІЛ-інфекції. Багато це чи мало? Багато. Оскільки в Україні сьогодні проживає 260 тисяч людей, як мають ВІЛ-інфекцію. З них 70% знає про свій статус, з них 60% отримують ефективну антиретровірусну терапію, у 58% з тих, хто отримує терапію, терапія дає ефект. Це люди, які можуть жити спокійним життям і не боятися негативних наслідків для свого стану здоров'я", - сказав Ляшко.

Акції пам'яті померлих від ВІЛ/СНІД біля меморіалу "Червона стрічка" в Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Головний держсанлікар зазначив, що попри пандемію COVID-19 в 2020 році вдалося провести обстеження на виявлення ВІЛ/СНІД 2,5 млн людей. За його словами, під час цього обстеження 19 тисяч осіб дізналися про свій ВІЛ-статус, 18 тисяч з них почали лікування.

"Хотів би звернутися до всіх - не соромтеся пройти тестування на ВІЛ. Рання діагностика ВІЛ-інфекції - це запорука порятунку вашого життя і збереження здоров'я. Оскільки ми говорили про 2,5 тис. смертей, які відбулися минулого року, 90% з них - через те, що хвороба була діагностована на пізній стадії, коли досить важко підібрати терапію і врятувати життя" - сказав Ляшко.

Він наголосив, що зараз в Україні за кошти державного бюджету фінансуються профілактичні послуги. З 600 тисяч людей групи ризику, які потребують цих профілактичних послуг, близько 360 тисяч людей отримують ці послуги за державний кошт. Інші - за кошти міжнародних партнерів.

Також Ляшко зауважив, що люди які мають ВІЛ-інфекцію, або хворіють на СНІД можуть вакцинуватися від COVID-19, а також від інших вакцинокерованих хвороб.

"Не просто можуть, а повинні це зробити, оскільки вакцинація - це дієвий захист від інфекційних хвороб. Є певні обмеження щодо використання живих вакцин. Це вакцина проти туберкульозу, інактивовані вакцини - це треба після консультації з лікарем. Наразі вакцини, які є і використовуються в Україні проти коронавірусної хвороби, можна використовувати і для вакцинації людей з ВІЛ-інфекцією", - сказав Ляшко.

За даними МОЗ України, з 1987 по 2020 роки від СНІД померли 53 547 людей. Кількість померлих за 2010-2019 роки становить 33 650 людей. Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий шлях - 71% гетеросексуальний контакт, 3% гомосексуальний. За попередніми даними в Україні на початок 2020 року проживає 251 168 людей з ВІЛ. Станом на 1 січня 2020 року 136 105 ВІЛ-позитивних українців отримують антиретровірусну терапію. Для порівняння, у 2009 році таких пацієнтів було 15 871. Антиретровірусна терапія (АРВ) дозволяє людям з ВІЛ жити за умови безперебійного прийому препаратів. В Україні АРВ терапія забезпечується коштом держави і є безкоштовною для пацієнтів.