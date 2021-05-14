Олена Зеленська каже, що її донька збирається вступати до українського вишу

Олена Зеленська каже, що її донька збирається вступати до українського вишу

Укрінформ
Донька Президента України Олександра Зеленська, яка наступного року закінчує школу, планує продовжувати навчання в Україні.

Про це розповіла дружина глави держави Олена Зеленська в інтерв’ю у програмі "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє Укрінформ.

«В Україні. І я дуже щаслива, що вона так вирішила. Ми не тиснули, але вона сама вирішила так. Я дуже рада, тому що я хочу, щоб вона була поруч якомога довше», - сказала перша леді.

Водночас із профілем вишу ще не визначилися. «Обираємо. У нас щодекілька тижнів різна думка. Зміна профілю. Поки що дали до кінця цього навчального року вирішувати. Зараз травень закінчиться - і все, рішення буде ухвалене», - зазначила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що донька складатиме ЗНО наступного року, але вже зараз займається додатково за деякими предметами, зокрема математики та української.

Читайте також: Олена Зеленська каже, що вбрання купує за власні кошти

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою виховує доньку Олександру (2004 року народження) та сина Кирила (2013 року народження).

Фото: ОП

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-