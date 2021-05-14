Олена Зеленська каже, що її донька збирається вступати до українського вишу

Донька Президента України Олександра Зеленська, яка наступного року закінчує школу, планує продовжувати навчання в Україні.

Про це розповіла дружина глави держави Олена Зеленська в інтерв’ю у програмі "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє Укрінформ.

«В Україні. І я дуже щаслива, що вона так вирішила. Ми не тиснули, але вона сама вирішила так. Я дуже рада, тому що я хочу, щоб вона була поруч якомога довше», - сказала перша леді.

Водночас із профілем вишу ще не визначилися. «Обираємо. У нас щодекілька тижнів різна думка. Зміна профілю. Поки що дали до кінця цього навчального року вирішувати. Зараз травень закінчиться - і все, рішення буде ухвалене», - зазначила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що донька складатиме ЗНО наступного року, але вже зараз займається додатково за деякими предметами, зокрема математики та української.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою виховує доньку Олександру (2004 року народження) та сина Кирила (2013 року народження).

Фото: ОП