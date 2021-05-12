Ситуація із зарплатними боргами гірників залишається складною — Денісова

Наразі ситуація із виплати заробітної плати гірникам залишається складною.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі поінформувала Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

“Ситуація щодо заборгованості із виплати заробітної плати гірникам залишається складною. До акцій протесту на виробничому підрозділі шахти "Гірська" Державного підприємства "Первомайськвугілля" додались протести й інших гірників”, - поінформувала Денісова.

Вона уточнила, що їй стало відомо, що гірники ДП "ВК "Краснолиманська" та шахти "Котляревська" ДП "Селидіввугілля" також розпочали акції протесту у зв’язку із невиплатою їм зарплати.

Український омбудсман зазначила, що згідно з даними Держпраці, станом на 26 квітня 2021 року заборгованість на ДП "ВК "Краснолиманська" становила 95 млн грн, а на шахті "Котляревська" ДП "Селидіввугілля" заборгованість з початку року зросла майже в 60 разів (або на 14,9 млн грн), і станом на 26 квітня 2021 року становить майже 15,2 млн грн.

Денісова уточнила, що для поновлення порушених конституційних прав шахтарів направила листи до Міністерства енергетики України та Державної служби України з питань праці, у яких наголошується на необхідності вжиття дієвих заходів для поновлення прав гірників вказаних шахт.

Вона зазначила, що питання погашення зарплатних боргів гірникам залишається на контролі.

Як повідомлялося, 11 травня міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з профспілкою гірників запевнив, що до кінця цього тижня питання про виплату заборгованості по заробітній платі буде вирішене і звертався з проханням про відтермінування проведення акції протесту до 17 травня.

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Після минулої зустрічі, 7 травня, на рахунки державних вугледобувних підприємств було перераховано 237 млн грн.

Водночас міністр енергетики направив звернення до Мінфіну щодо внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" в обсязі 838 млн грн з четвертого кварталу поточного року.

Галущенко також зазначив, що про ситуацію поінформоване керівництво держави і що потребує певного часу.

За словами голова Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, наразі накопичилося більше як 2 млрд грн зарплатного боргу, не закриті виплати січня, лютого, березня та квітня.