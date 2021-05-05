«Моя мама найкраща»: в Україні проведуть унікальний фотофлешмоб

В Україні до Дня матері проведуть флешмоб-рекорд «Моя мама найкраща», який має увійти до Національного реєстру рекордів України.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили організатори заходу: ТОВ «Холдинг НАС», РАТЕГ, Національний Реєстр Рекордів України, ГО «Спільна Перемога».

Зазначається, що для того, щоб стати учасником флешмобу, необхідно 9 травня 2021 року з 00.00 до 23.59:

1) Опублікувати пост з фото вашої мами, або спільне фото з мамою на своїй сторінці в Facebook або Instagram із теплими словами й привітаннями і вказати хештег #моямаманайкраща2021.

2) Зареєструватися як учасник флешмобу на сайті РАТЕГ (організатор рекорду). Реєстраційна форма стане доступною в день здійснення рекорду, що також надасть вам можливість надалі замовити диплом учасника рекорду після офіційної реєстрації рекорду Національним реєстром рекордів України.

«Виставляти можна будь-яке фото вашої мами, яке у вас є. Це може бути сімейне фото, де вас багато, і з вами є ваша мама. Це можете бути ви з вашою мамою або ваше улюблене фото мами – не важливо, чи мама ще є жива, чи її вже немає з вами. Тобто, варіантів безліч. Але робити багато фотографій не треба, достатньо одного фото», - розповів співзасновник ГО «Спільна Перемога» Олександр Соколінський.

Він повідомив, що спеціально для цієї акції розроблено комп’ютерну програму, яка за 1 секунду здатна приймати й обробляти дані 1 мільйона абонентів, для яких участь у флешмобі є безкоштовна.

Як зазначив засновник «Національного реєстру рекордів України» Валентин Щербачов, цей рекорд стане унікальним, бо не має аналогів у світі і у Книзі рекордів Гіннеса.

«Я не сумніваюся, що до кінця дня, 9 травня, ми матимемо рекорд, тому що вже зараз охочих взяти участь у цьому флешмобі є дуже багато, люди у соцмережах уже викладають певні моделі щодо цього. А 10 травня, десь до опівдня, ми вже підіб’ємо підсумки. Аналогів у світі і у Книзі рекордів Гіннеса, з якою ми співпрацюємо, таким рекордам немає, і це такий український оригінальний захід», - повідомив він.

«Національний реєстр рекордів України» – заснований 1989 року проєкт у сфері реєстрації та популяризації українських та світових досягнень в Україні.

День Матері святкують по всьому світові в березні або травні. Україна, як і більшість країн світу (близько 100), вшановує матерів у другу неділю травня. Цього року цей день припадає на 9 травня.