У Мін'юсті сказали, з чим звертаються жителі окупованого сходу до центрів правової допомоги

Тематика звернень жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей до центрів безоплатної правової допомоги з роками стала більше схожою на спектр питань, з якими звертаються інші жителі України.

Як передає Укрінформ, про це у програмі "Неофициальный разговор" телеканалу "Дом" повідомив керівник Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України Олександр Баранов.

Він підкреслив, що жителі окупованих територій можуть отримувати правові консультації як в онлайн-режимі, так і очно - прибувши на підконтрольну Україні територію.

Зокрема, отримати консультацію зараз можна за допомогою цифрових засобів зв'язку — телефоном, електронною поштою, за допомогою інтернет-ресурсів.

"У нас є два мобільних додатки. Перший розповідає про систему, другий розповідає про права людей, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Також у нас є своєрідна юридична Вікіпедія - WikiLegalAid ("вікілігалейт") і базовий сайт безоплатної правової допомоги. І ми бачимо, наприклад, за статистикою використання цих ресурсів, що люди безпосередньо з Донецька, з Луганська часто заходять, дивляться. Це дає їм можливість отримати цю інформацію, не приїжджаючи на вільну територію України", - зазначив Баранов.

Також в Україні працюють 84 місцевих центрів безоплатної правової допомоги, з них у Донецькій області - в Краматорську і Маріуполі. Але для отримання допомоги громадянину потрібно особисто прийти до центру.

"Саме до місцевих центрів можуть приходити люди з проблемами, з питаннями. Їх тут проконсультують, нададуть адвоката чи працівника, який представлятиме інтереси громадянина в судах. Але для цього потрібно прийти до центру. Всі центри розташовані на підконтрольній території. Але дуже часто люди приїжджають (з непідконтрольних територій - ред.)", — сказав Баранов.

За останні роки змінилася тематика звернень жителів окупованих територій. Наприклад, в перші роки великою проблемою було встановлення факту народження або смерті, які сталися на непідконтрольній території.

"Зараз такий факт народження або смерті встановлюється через суд, потрібно скласти процесуальний документ і судове засідання з цього питання має відбуватися у день подачі цього звернення. Якраз працівники наших центрів та офісів допомагали складати такі процесуальні документи", - повідомив керівник Координаційного центру.

Зараз акцент тематики звернень трохи змінився, акцент перемістився на трудові права, сімейне право, розлучення, аліменти, додав Баранов.

"Тобто спектр питань стає більше схожим на той, з яким звертаються інші жителі України", - наголосив він.

Як повідомлялося, організована Мін'юстом система безоплатної правової допомоги ділиться на вторинну і первинну. Первинна правова допомога - це надання консультації, правової інформації. Вторинна - це захист в кримінальному процесі, надання адвокатів, представлення інтересів клієнта в судах або в інших органах, складання процесуальних документів. В Україні діють 107 центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, з них: 23 - регіональні (обласні) та 84 - місцеві. До їхньої роботи залучено 1500 юристів.