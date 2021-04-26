Відкрито шелтер святої княгині Ольги – прихисток від проявів насильства

Відкрито шелтер святої княгині Ольги – прихисток від проявів насильства

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Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Шелтер святої княгині Ольги лише «перша ластівка», але вірю, що він стане справжнім «провісником весни», гарним прикладом

Любов зцілює, адже Бог є Любов. Нехай ці слова підтримки та надії проходять крізь серця тих, хто перебуватиме у першому шелтері Православної Церкви України, який ми щойно відкрили і в якому надаватиметься необхідна допомога жертвам домашнього насилля. Цей заклад розташований на Київщині й носитиме ім’я однієї з найвидатніших жінок в історії України, мудрої та сміливої, вольової та розсудливої святої рівноапостольної княгині Ольги.

Ми хочемо допомогти та прихистити жінок і дітей, які зіткнулися з жахіттям домашнього насилля, переслідування, агресії. Недарма шелтер українською мовою перекладається як притулок, укриття, прихисток. У цьому закладі постраждалі можуть укритися від біди й отримати комплексну допомогу: найперше, духовну, психологічну, а також, за потребою, – медичну, соціальну.

Домашнє насильство – це кричуще порушення Божої заповіді любові, принципів свободи і гідності людини. Домашнє насильство – це великий гріх і біда, які не повинні мати місця в житті, бо родина – це домашня Церква, а сім’я – це священний союз чоловіка і жінки, благословенний Богом для любові, де мають панувати взаємопідтримка й захист, а не знущання, наруга, поневолення однієї людини іншою.

На жаль, пандемія COVID-19, карантинні обмеження та низка інших соціально-економічних факторів спровокували сплеск домашнього насилля не лише загалом у світі, а й в українських сім’ях зокрема. За даними Мінсоцполітики, лише за минулий рік кількість відповідних звернень збільшилась на 66%, а в кожній другій родині, що перебуває в складних життєвих обставинах, фіксують прояви насильства. Абсолютна більшість постраждалих – це жінки й діти.

Наша Церква не залишається осторонь цієї загрозливої проблеми, й священнослужителі завжди готові допомогти, підтримати, втішити та розрадити у важкі хвилини. А в разі необхідності тепер і надати тимчасовий прихисток та й іншу практичну допомогу. Звичайно, Шелтер святої княгині Ольги лише «перша ластівка», але вірю, що він стане справжнім «провісником весни», гарним прикладом, за яким постануть й інші надійні та безпечні для всіх потребуючих місця захисту.

#Церква_з_тобою

Митрополит Епіфаній
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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