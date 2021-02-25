Швачки, пекарі та слюсарі: кого найчастіше шукали роботодавці у січні-лютому

Швачки, пекарі та слюсарі: кого найчастіше шукали роботодавці у січні-лютому

Укрінформ
З початку 2021 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, становила понад 133 тис. одиниць.

Про те, які професії були найпопулярніші, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Державної служби зайнятості.

Найчастіше роботодавці шукали кваліфікованих робітників з інструментом - швачок, електромонтерів, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, монтерів колії, слюсарів аварійно-відбудовних робіт, пекарів та мулярів.

Також популярними на ринку праці є вакансії для робітників з обслуговування. експлуатації та устаткування машин - водіїв, (водіїв тролейбуса та трамвая), трактористів, токарів, операторів заправних станцій, операторів (машиністів) котельної, машиністів екскаватора, водіїв навантажувача, машиністів крана, дорожніх робітників, інформує Держслужба зайнятості.

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Як повідомлялося, під час карантину багато роботодавців Києва зіткнулися з проблемою підбору кваліфікованих спеціалістів стандартними методами. Фахівці КМЦЗ почали активно надавати дистанційні послуги, використовуючи для цього засоби телефонного зв’язку, електронну пошту, організовували онлайн-зустрічі з роботодавцями, Zoom співбесіди та інші заходи. Завдяки таким особливостям в роботі на засадах рекрутингу з початку 2020 року було укомплектовано 1180 вакансій на 785 підприємствах. Налагоджено співпрацю з майже трьома тисячами підприємств. Вперше в Україні у Київському міському центрі зайнятості були започатковані онлайн-ярмарки вакансій за участю провідних столичних підприємств.

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