Швачки, пекарі та слюсарі: кого найчастіше шукали роботодавці у січні-лютому

З початку 2021 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, становила понад 133 тис. одиниць.

Про те, які професії були найпопулярніші, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Державної служби зайнятості.

Найчастіше роботодавці шукали кваліфікованих робітників з інструментом - швачок, електромонтерів, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, монтерів колії, слюсарів аварійно-відбудовних робіт, пекарів та мулярів.

Також популярними на ринку праці є вакансії для робітників з обслуговування. експлуатації та устаткування машин - водіїв, (водіїв тролейбуса та трамвая), трактористів, токарів, операторів заправних станцій, операторів (машиністів) котельної, машиністів екскаватора, водіїв навантажувача, машиністів крана, дорожніх робітників, інформує Держслужба зайнятості.

Як повідомлялося, під час карантину багато роботодавців Києва зіткнулися з проблемою підбору кваліфікованих спеціалістів стандартними методами. Фахівці КМЦЗ почали активно надавати дистанційні послуги, використовуючи для цього засоби телефонного зв’язку, електронну пошту, організовували онлайн-зустрічі з роботодавцями, Zoom співбесіди та інші заходи. Завдяки таким особливостям в роботі на засадах рекрутингу з початку 2020 року було укомплектовано 1180 вакансій на 785 підприємствах. Налагоджено співпрацю з майже трьома тисячами підприємств. Вперше в Україні у Київському міському центрі зайнятості були започатковані онлайн-ярмарки вакансій за участю провідних столичних підприємств.