В Україні розкрили резонансне викрадення топ-менеджера Нафтогазвидобування

Викрадачам екскерівника «Нафтогазвидобування» повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Повідомлено про підозру шістьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ «Нафтогазвидобування», а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку 2012 року керівника газовидобувної компанії викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн дол.

Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому був міністром транспорту та зв’язку України.

Зазначається, що до скоєння злочинів він залучив кілька осіб, зокрема представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами.

Злочин розкритий спільно з працівниками Служби безпеки України.

З метою розкриття злочину та притягнення до відповідальності причетних до його вчинення осіб на території України проведено понад 40 обшуків.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, у 2012 році був викрадений невідомими чинний народний депутат Олег Семінський. У полоні він провів близько 3 років.

Він стверджував, що його викрадення організував колишній міністр транспорту Микола Рудьківський, який хотів таким чином отримати долю Семінського в спільній компанії.

Фото: Офіс генпрокурора