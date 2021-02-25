Укрпошта випустила конверт і власну марку із зображенням Лесі Українки

Укрпошта випустила ексклюзивний художній немаркований конверт і власну марку із зображенням Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«До 150-річчя від дня народження Лесі Українки національний поштовий оператор створив та випустив новий ексклюзивний конверт із зображенням української поетеси. Портрет Лесі Українки зроблений у патріотичних блакитно-жовтих кольорах та сучасній техніці постеризація, що нагадує поп-арт і роботи Енді Воргола. Автор малюнку поєднав традиційні патріотичні мотиви та сучасне мистецтво», - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На конверті також зображені найвідоміші рядки з віршів поетеси.

«Укрпошта експериментує з новими підходами у філателії. І саме поєднанням минулого та сучасного став цей конверт. У дизайні використані digital-тренди в стилістиці соцмереж, а не традиційне класичне зображення. Ми залучаємо художників із сучасним баченням, і я вдячний авторові концепту конверту і штемпелів спецпогашення, художникові Володимиру Тарану, який зумів так поєднати дві епохи. Ми прагнемо, щоб філателія як мистецтво прославляла наших найвідоміших українських поетів, письменників, митців, наші найкращі пам’ятки та туристичні об’єкти, а головне – була цікавою та актуальною для молоді», - зауважив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За повідомленням Укрпошти, одночасно з випуском конверту сьогодні у місцях, де народилася та жила Леся Українка, відбудуться спеціальні погашення – у Новоград-Волинський Житомирської області, с. Колодяжне Волинської області, Гадячі Полтавської області та у Києві. Для цього виготовлені 4 поштові штемпелі, 2 з яких прикрашені написом «Леся з нами :)», а на 2-х інших розміщено цитату із «Лісової пісні»: «Ні, я жива, я вічно буду жити».

«Нова цифрова реальність вносить у наше життя нову графічну й образну естетику. Молодь зараз хоче креативності, все сприймає через екран гаджету та прості легкі форми. Тому таке рішення – відхід усталеного класичного образу, аби тема була ближчою для молоді, до їх сучасного сприйняття мистецтва. А ще спроба показати, що Леся – звичайна людина, така як ми, яка жила, боролася, творила. На фото, що бралося за основу, шия поетеси у коралях та намисті. На переосмисленому творчому образі, на місці прикрас – QR-код, який переносить нас у сучасність та нагадує вишиванку – код нації. І те й інше – інформаційні знаки та символи різних епох. А образ у блакитно-жовтих кольорах символізує нашу державу», - сказав автор випуску Володимир Таран.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматургині і громадської діячки.

Фото: Мінінфраструктури