Суд арештував майно компаній, пов'язаних з ексглавою МВС часів Майдану

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов’язаних з колишнім міністром внутрішніх справ України часів Євромайдану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Для здійснення заходів з управління арештованим майном суд також задовольнив клопотання слідчого ДБР про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Заборона на відчуження та розпорядження накладена на три квартири, 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

Арешт накладений у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром діяльності злочинної організації, створеної колишнім Президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та інші статті Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, міністром внутрішніх справ України з 7 листопада 2011 року по 21 лютого 2014 року був Віталій Захарченко.