Суд дозволив заочно розслідувати справу ексміністра Захарченка

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який переховується від органів суду та слідства.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)”, - йдеться у повідомленні.

Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента, міністра внутрішніх справ та його заступника, голови Служби безпеки України і його першого заступника, командувача Внутрішніх військ МВС та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Як повідомляв Укрінформ, посаду міністра внутрішніх справ з 7 листопада 2011 року по 21 лютого 2014 року обіймав Віталій Захарченко.