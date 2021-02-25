«Доступні ліки»: українці можуть отримати безкоштовно 93 препарати

У програмі «Доступні ліки» 93 позиції повністю безоплатні для пацієнтів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

«МОЗ затвердило нову редакцію реєстру лікарських засобів, які підлягають реїмбурсації за програмою «Доступні ліки». Новий реєстр містить 297 позицій лікарських засобів, що на 33 позиції більше, ніж у попередньому. З 297 позицій 93 будуть відшкодовуватися повністю. Відповідно пацієнти, які страждають на серцево-судинні захворювання, астму та діабет 2 типу отримуватимуть необхідні ліки, частину яких компенсуватиме держава», - сказав Іващенко.

Він нагадав, що в цьому році до програми «Доступні ліки» включено три міжнародні непатентовані назви лікарських засобів: варфарин, ніфедепін та ацетилсаліцилова кислота.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма «Доступні ліки» діє з 2017 року. З 2019 року програма адмініструється Національною службою здоров'я. В її межах держава відшкодовує вартість лікарських засобів для первинної і вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу. Програма працює на амбулаторному рівні і дозволяє зробити лікування хронічних захворювань більш доступним.

Електронний рецепт на ліки в межах програми виписує лікар первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію.

Отримати ліки пацієнт може в аптеці, яка бере участь у програмі.