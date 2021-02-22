Міністр оборони прокоментував затримку із «оздоровчими» для військових

Військовослужбовцям уся матеріальна допомога на оздоровлення виплачується, але наразі з виплатою цих коштів існує певна затримка.

Про це міністр оборони Андрій Таран заявив на пресконференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

“Щодо коштів військовим. Кошти всі оздоровчі виплачуються, але є певна затримка. І щодо певної затримки — це питання не до мене, це питання краще, мабуть, направити до Міністерства фінансів”, - сказав Таран.

Як повідомлялося, 19 лютого у Міноборони повідомили, що Міністерство цього року профінансує створення вітчизняного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан».