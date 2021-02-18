Вакцини ще немає, вакцинувати поки що нікому

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: викликів з кожним днем лиш більшає, а з відповідями – проблема

18 лютого в Україні вперше за місяць виявили знову понад 6 тисяч випадків захворювання COVID-19. В деяких регіонах вже заявляють про критичну ситуацію. На цьому тлі запізнення зі стартом вакцинації в Україні насторожує. Єдиним зрушенням можна назвати хіба що початок інформаційної кампанії. 17 лютого МОЗ спільно з міжнародними організаціями запустило окремий інформаційний сайт про вакцинацію проти COVID-19. Наразі на порталі vaccination.covid19.gov.ua можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься процес. Коли ж вакцина надійде в Україну, на вебсайті з’являться інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинації, які обіцяють оновлювати у режимі, наближеному до реального часу.

Можливо, це посприяє готовності населення вакцинуватися і попередити загострення ситуації далі, адже поки що соціологічні заміри показали, що близько 40% людей погодяться на щеплення, чого недостатньо для створення колективного імунітету. Це і не дивно, адже хто спостерігав за потоком новин про вакцинацію в Україні, мабуть, погодиться з твердженням, що інформація змінювалася так часто, як події у бразильському серіалі – особливо про те, коли і яка вакцина надійде в Україну. І це, звісно, впливає на довіру населення.

Відтак що відомо на цей момент про підготовку до вакцинації і які виклики треба врахувати – дізнавався Укрінформ.

Ходіння вакцини по муках

Спочатку очікувалося, що першою в Україну надійде вакцина від міжнародної програми COVAX. Йшлося, що вже всередині лютого надійде перший транш – 117 тисяч доз РНК-вакцини від Pfizer-BioNTech. Проте згодом стало відомо про затримку, пов’язану з бюрократичними процедурами реєстрації вакцини. Лише 16 лютого Україна отримала документи, необхідні для реєстрації вакцини від компанії Pfizer. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що процес реєстрації займе декілька днів.

Замість Pfizer в Україну мав надійти перший транш іншої вакцини – від компанії AstraZeneca, яку випускає індійський Serum Institute, у обсязі 500 тисяч доз. Її Україна закупила за бюджетні кошти (усього 12 млн доз). Проте ця вакцина теж не надійшла 15 лютого. Як пояснив пан Степанов, причиною затримок стали “технічні проблеми логістичного характеру” і назвав нову дату – 17-18 лютого. Втім, як бачимо, вакцини в Україні немає. Тим часом за інформацією Bloomberg у світі уже вакцинувалися 181 мільйон людей у 79 країнах.

Євгенія Кравчук

Тож у парламентській фракції «Слуга народу» заговорили про відставку Максима Степанова, якщо вакцинація не буде організована у найближчий час. «… народних депутатів, які вже хотіли б відправити міністра Степанова у відставку, стає більше. Тому ми поки що спостерігаємо, і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або, принаймні, ми отримаємо партію вакцини, і далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організований цей процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді очевидно, можна буде ставити це питання, але, принаймні, на обговорення у фракції», – сказала заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук.

А поки черговим терміном надходження вакцини в Україну, за даними МОЗ, є кінець наступного тижня.

Практична підготовка мобільних бригад тільки почалася

Але навіть якщо б вакцина вже була в Україні – нею би не було кому вакцинувати. Адже мобільні бригади медиків, які проводитимуть вакцинацію, ще тільки проходять навчання. Лише 15 лютого у Києві після онлайн-тренінгів з вакцинації для мобільних бригад розпочалися практичні навчання. Організатором тренінгів виступає Бюро ВООЗ в Україні спільно з Центром громадського здоров'я МОЗ. До кінця тижня практичні заняття пройдуть, мінімум, по 2 мобільні бригади з кожної області. Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca.

Як повідомляє МОЗ, під час навчання медпрацівники отримають рекомендації з консультування до і після вакцинації, а також:

як вводити вакцину – правильна техніка і місце (для кожного виробника окремо);

як розраховувати потреби у вакцині та ін'єкційних матеріалах;

як безпечно утилізувати використані ін'єкційні матеріали;

як надавати екстрену невідкладну допомогу за потреби.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медсестер, реєстратора і водія, але навчання проходять також і медики, що увійшли до резервного складу мобільної бригади. Передбачається, що на всіх етапах вакцинації в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад. Перший етап передбачає вакцинацію медиків ковід-лікарень та «швидких», працівників лабораторій, а також людей похилого віку у геріатричних пансіонатах. Проте остаточно усе залежатиме від кількості доз, які надійдуть в Україну найближчим часом.

Керівниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер, яка виступала на форумі, присвяченому боротьбі з Covid-19, попередила Україну про ризики повільної вакцинації, пише ВВС. «Якщо вакцинація не буде проводитися оперативно, і люди помітять, що погана організація, розподіл не спрацьовує, то це вплине негативно на їхню довіру до кампанії», – сказала пані Лотта. Вона додала, що за перебігом вакциниції будуть стежити інші країни, наприклад, сусіди України з ЄС. Якщо будуть проблеми, то кордони так і залишаться закритими.

Захворюваність різко зросла в деяких областях

Євген Істребін

Між тим, ситуація погіршується тим, що усі ці затримки відбуваються на тлі зростання захворюваності у західних регіонах. Критична ситуація у Івано-Франківській області, куди 17 лютого поїхав головний санлікар Віктор Ляшко. Аналітик Євген Істребін каже, що темпи заповнення лікарень в області вищі, ніж у першу хвилю і вказує на запізніле рішення місцевої влади ввести карантин з 22 лютого. На думку аналітика, карантин там треба було вводити ще тиждень тому.

Зараз же в області вирішено розгорнути тимчасовий модульний госпіталь на базі ДСНС та облаштувати додатково 600 ліжок з підключеним киснем. За словами виконувача обов’язків директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимира Дзьомбака, завантаженість ліжок від початку року зросла з 35% до 72%, а медичні заклади області працюють на повному навантаженні. «Упродовж останнього місяця реєструється збільшення у чотири рази щоденної кількості хворих на COVID-19, а кількість госпіталізованих за тиждень досягнула 1430 осіб. Щоденно бригадами швидкої та сімейними лікарями скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів», – сказав чиновник на засіданні обласної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також про «загрозливу ситуацію» з поширенням коронавірусу заявили в Чернівецькій області. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, медична система області вперше за весь час пандемії піддалася такому навантаженню.

«Щодня росте кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас – вже 400 людей. Такого не було у нашій області, щоб щодня госпіталізували понад 100 людей. Таке навантаження на нашу медичну систему – це вперше, адже ми постійно збільшували кількість ліжок. Якщо раніше завантаженість була 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу», – сказав глава ОДА у відеозверненні.

З чим пов’язане таке зростання? Спеціалісти не виключають поширення нових штамів, але поки відповісти поки на це питання ніхто не може, бо, за словами голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, у нас немає власної лабораторії, яка б проводила секвенування (виявлення нових штамів). «20 січня Центр громадського здоров’я відправив зразки до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Відповіді досі не отримали», – написав Радуцький 16 лютого. Тож додатковим питанням стає і те, чи зможуть захистити вакцини від нових штамів, якщо вони вже є або будуть виявлені в Україні. Приміром, Оксфордський університет, який займався розробкою вакцини AstraZeneca уже заявив, що ця вакцина неефективна (менше 25%) проти мутацій COVID-19. Наразі ведуться роботи по доробці препарату.

Ефективність Pfizer проти британського штаму наразі підтверджена, але її в Україну надійде дуже мало – 117 тисяч доз, що означає, що буде охоплено 58,5 тисяч людей. І що далі затягується початок вакцинації і початок карантину в окремих регіонах, то загрозливіше ця ситуація виглядає для всієї України.

Юлія Горбань, Київ