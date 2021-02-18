«Люди створюють історію»: презентували освітній ролик про Майдан

Національний музей Революції Гідності презентував напередодні Дня Героїв Небесної Сотні новий освітній ролик «Люди створюють історію», виготовлений спільно з командою компанії WhiteMovie Production.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба музею.

«Відео створено передусім для школярів. Адже історії розповідають школярі - свідки тих подій. Воно змальовує історію, що допоможе сформувати цілісне уявлення про значення та цінності Революції Гідності. Розповідає, що спонукало українців вийти на Майдан, яких змін зазнала їхня свідомість і як події вплинули на майбутнє України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відеоролик слугуватиме додатковим джерелом матеріалу для вчителів історії та батьків, які хочуть розповісти своїм дітям про Революцію Гідності.

Розповідаючи про особливості роботи над відео, його автори зауважили, що процес створення ролика став для них певним дослідженням.

«Я здивувалася, що є проблема необізнаності школярів у темі Майдану. Дітям складно відповісти на запитання про Революцію Гідності. З дітьми треба говорити їхньою мовою – це покоління візуального контенту. А по-друге, це треба робити чесно, не моралізуючи, бо це покоління не сприймає пропаганду. Тому важливо було, щоб цю історію розповіли діти. Діти активістів Майдану, які пам’ятають щось про ці події, можуть розповісти про них, яким є що згадати і вони мають уже певну громадянську позицію. Також героєм ролика є хлопець, який тільки пізнає тему. Він художник і хоче створити комікс про Революцію Гідності. Хочеться, щоб таких дітей ставало більше. Для цього ролик і створений», - сказала на презентації Нелля Дубовська, режисерка WhiteMovie Production.

Максим Заїка, продюсер WhiteMovie Production, додав: «Важливо, що у цьому відео підлітки розповідають підліткам про ті події і про ті теми. Цим воно й особливе».

Відеоролик можна переглянути на Ютуб-каналі музею. Освітні заклади та організації, які займаються просвітницькою роботою, можуть звернутися до Музею й отримати відео для поширення на своїх ресурсах.

«Покоління дітей, народжених у часи Революції Гідності, вже пішло до школи. Ті, хто у 2014 році були першачками, незабаром стануть студентами. Надзвичайно важливо, яке уявлення про події Майдану має нова генерація української молоді. Адже більшість із них особисто не знає або майже не пам'ятає, що відбувалося у ті дні. Віримо, що відеоролик слугуватиме додатковим джерелом матеріалу у закладах освіти для змістового наповнення уроків і тематичних заходів, присвячених Революції Гідності. Стане у пригоді й для кураторів шкільних гуртків та працівників історико-краєзнавчих музеїв, для організації і спрямування дослідницької діяльності учнів», – прокоментували у Національному музеї Революції Гідності.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив план заходів з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.