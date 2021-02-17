В університеті Драгоманова знайшли порушення у лекціях Більченко

Члени робочої групи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова знайшли низку порушень в онлайн лекціях, які професор Євгенія Більченко проводила під час дистанційного навчання.

Про це повідомила пресслужба університету в коментарі Укрінформу.

"У проаналізованих лекціях наявні помилки, які ставлять під сумнів володіння професоркою необхідними для викладання знаннями", – розповіли у пресслужбі.

Окрім того, у лекціях зафіксовано порушення законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", статуту університету, оскільки “значна частина лекцій, які професорка прочитала студентам і оприлюднила на YouTube-каналі, були російською мовою”.

"Членами комісії також виявлено факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів, використання мови ненависті професором Більченко під час лекцій для студентів бакалаврату та магістратури", – додали у пресслужбі.

Робоча група порекомендувала ректору університету створити робочу комісію для аналізу всіх напрямів роботи кафедри культурології та філософської антропології, де працює Більченко. Так, члени групи пропонують залучити до діяльності комісії провідних фахівців України, які не працюють в НПУ імені Драгоманова.

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Окрім цього, робоча група рекомендувала декану факультету філософії та суспільствознавства Івану Дроботу тимчасово відсторонити Більченко від виконання навчальних посадових обов‘язків на час діяльності вказаної вище робочої комісії.

Як повідомляв Укрінформ, викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко 18 січня цього року опублікувала у Фейсбуці допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

Допис викликав обурення користувачів соцмереж. Обурені такими висловлюваннями студенти університету почали вимагати звільнення Більченко. Деякі почали заявляти про відрахування з навчального закладу через відсутність реакції з боку керівництва.

1 лютого Більченко відсторонили від проведення лекцій.

Остаточне рішення щодо Більченко буде ухвалено на Вченій раді університету, яка відбудеться після завершення діяльності робочої комісії.