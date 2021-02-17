Чим годуватимуть школярів після реформи

Близько 50% учнів наразі не користуються шкільними їдальнями

Рекомендованим довідником для шкільних кухарів є "Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах" Євгена Клопотенка, в якому 110 рецептів, розроблених за участю дитячих дієтологів та харчових технологів, зокрема: мінестроне, курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала, болоньєзе, салати

За матеріалами офіційних та спеціалізованих сайтів