З Гримчака зняли електронний браслет

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак не зобов’язаний носити електронний браслет та може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов’язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«Вчора (14 лютого – ред.) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – ред.)», – заявили у ВАКС.

У суді зазначили, що поки від сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте таким правом прокурори можуть скористатися.

«Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина», – заявив з цього приводу Гримчак.

Як повідомлялося, Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня 2019-го Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». Спочатку у грудні з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше після зменшення втричі застави звільнили і Гримчака – він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.