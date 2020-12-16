Гримчаку замінили домашній арешт на особисте зобов‘язання - адвокат

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід щодо ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це у Фейсбуку написав адвокат Дмитро Мельник.

«Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання», - зазначив Мельник.

До повідомлення він додав копію відповідної ухвали.

Як повідомлялося, 22 травня САП направила до ВАКС справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого помічника, яких обвинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання хабаря.

Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

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16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.