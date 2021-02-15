Як триває реформа шкільного харчування

Як триває реформа шкільного харчування

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Укрінформ
Майже 500 млн гривень було спрямовано на ремонт та закупівлю обладнання для їдалень впродовж 2020 року : 400 млн - з держбюджету та майже 100 млн - з місцевих бюджетів

1809 шкіл, в яких навчають більше мільйона учнів, отримали кошти на ремонт харчоблоків та закупівлю сучасних холодильників, овочерізок, електричних м'ясорубок, плит та сковорідок, пароконвектоматів, мармітів та посудомийних машин. У школах заборонені консерви, сосиски, кава, енергетики, обмежено споживання солі, цукру та смажених страв. Організовується дієтичне харчування для тих, хто його потребує

За матеріалами Міністерства освіти та науки України

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