Прописка за пару кліків: у «Дії» запустять послугу реєстрації

У квітні 2021 року Мінцифри запустить онлайн-послугу з реєстрації місця проживання, завдяки якій можна буде отримати прописку у власному житлі через портал або застосунок «Дія».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».

"Вже в квітні ми запускаємо спрощену процедуру, це можна буде зробити онлайн. Як це можна буде зробити? Якщо я власник житла, то посуті я прописуюсь декларативно. Я просто захожу на портал або у додаток Дія і реєструюся в кілька кліків", - пояснив Федоров.

За його словами, якщо прописку захоче отримати не власник житла, то власник житла повинен буде надати згоду з електронним підписом у спеціальному повідомленні або натиснути "так" у додатку "Дія".

Віцепрем'єр зазначив, що також буде запущено спеціальний портал, через який чиновники зможуть перевіряти прописку громадян у разі такої потреби.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації під час Diia Summit у квітні 2021 року презентує низку нових цифрових продуктів.