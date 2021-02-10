SWEET.TV презентує ексклюзивну онлайн-прем’єру стрічки «Казка старого мельника»

SWEET.TV презентує ексклюзивну онлайн-прем’єру фільму «Казка старого мельника» паралельно з кінотеатральними показами.

SWEET.TV презентує ексклюзивну онлайн-прем’єру фільму «Казка старого мельника». Прем’єра фільму в кінотеатрах пройшла 17 грудня 2020 року. Вперше в Україні онлайн-прем’єра стрічки відбувається паралельно з сеансами в кінотеатрах.

«Стрічка «Казка старого мельника» — гарний доказ того, що в Україні вміють знімати круте кіно, що цікаво кожному. Карантин змінив життя українців і зараз все більше людей прагнуть насолоджуватися переглядом прем’єр якомога скоріше, а ще краще — паралельно з прем’єрами в офлайні. Ми прагнемо, щоб наші глядачі могли дивитися нове українське кіно в комфорті та безпеці, тому презентуємо все більше нового українського кіно», — коментує директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Роботу над стрічкою планували розпочати у 2013 році, та декілька разів переносили з різних причин. Щодо прем’єри фільму, вона була запланована на квітень 2020, та була зміщена на грудень через карантин.

Сюжет стрічки розповідає нам казку, в якій хлопець, на ім’я Миколка, вирушив до пана Адама, щоб його донька Христинка навчилася грамоти. Та поки Миколка йде до маєтку, дізнається, що селище захопили нечисті сили, вовкулаки та повітрулі, та взяли пана Адама у полон. Миколка та Христинка вирішують звільнити в’язнів і селище від нечисті, та для того, щоб їм це вдалося, потрібно здолати багато випробувань.

Як повідомили у пресслужбі SWEET.TV, за перший тиждень кінотеатрального показу «Казка старого мельника» перевищила за зборами всі українські фільми з початку пандемії. За прогнозами, це буде найкасовіша українська стрічка, що вийшла на екрани з березня 2020 року.

Картина Олександра Ітигілова знята за мотивами однойменної казки Сергія Ухачевського. Ролі у фільми виконували відомі актори: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураковська, Анна Кошмал, Наталя Сумська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв та інші. Фільм створено за підтримки Державного Агентства України з питань кіно.

«Щоб зняти таке кіно, потрібно багато зусиль зі всіх сторін. Робота неймовірна, прекрасно все знято, прекрасні актори, майстри своєї справи. І, звичайно, я хочу, щоб держава піклувалася про українське кіно. На нього, можливо, навіть потрібно більше, ніж на інше кіно, і це треба розуміти», — каже акторка Ада Роговцева.

Один з основних векторів розвитку SWEET.TV — бути не лише транслятором контенту, а і його творцем і давати абонентам ексклюзивні українські та голлівудські фільми.

Для підтримки українського кінематографа, онлайн-кінотеатр SWEET.TV створив власний Фонд розвитку українського кіно та телебачення, куди перераховує по 10 гривень з кожного платного підключення до сервісу.

Довідка. SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр з доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку SWEET.TV — один з найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

Фото з відкритих джерел та SWEET.TV