Революція Гідності: на барикадах дали концерт із синьо-жовтим піаніно

10 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на барикадах по вулиці Грушевського в Києві відбулася незвичайна акція-концерт - «Інструмент Свободи».

Як повідомляє Укрінформ, активісти зробили імпровізовану сцену на даху одного зі спалених під час протистоянь автобусів. На сцені було встановлено піаніно. Концерт відкрила Руслана, а після неї заграли народні музиканти Євромайдану - Антуанетта Міщенко та Piano Extremist, а далі - усі бажаючі.

Слід зазначити, що піаніно стало своєрідним символом Майдану. Вперше його встановили біля Адміністрації президента 7 грудня 2013 року. Згодом піаніно було встановлено і біля будівлі КМДА. А напередодні, 9 лютого, на майданах Львова, Донецька, Ужгорода, Кіровограда та інших обласних центрів з'явилися жовто-сині вуличні піаніно, на яких зіграли активісти.

Цього ж дня, в Українському домі, 23 художники розписували бойові щити для 23-х сотень самооборони Майдану. Акція називалася «Щитопис», у ній брали участь художники Левко Скоп, Катерина Ткаченко, Марія Діордійчук та інші.

10 лютого координатор медслужби Майдану Олег Мусій повідомив, що шість європейських держав згодні прийняти на лікування постраждалих активістів Майдану. Це - Литва, Латвія, Чехія, Канада, Польща, Німеччина. Зокрема, одного з постраждалих від вибуху в Будинку профспілок 15-річного Назара Держила вже відправили на лікування до Польщі.