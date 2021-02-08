Екссудді Царевич повідомили про підозру у справі Автомайдану - ЗМІ

Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишній судді одного з райсудів столиці у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП. Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України «Межигір’я» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

При цьому, зазначається, заради залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом.

У подальшому апеляційним судом вказані рішення були скасовані, а провадження закриті у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЗМІ, йдеться про екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич, яку Шевченківський районний суд Києва 30 червня визнав невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану. Суддя у вироку заявив, що факт того, що три з чотирьох рішень судді скасувала апеляційна інстанція не доводять того, що рішення були неправосудними, оскільки в апеляції справи про порушення ПДР розглядалися з новими доказами.

«Автомайдан» — мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Виконували екстериторіальні завдання мирного спротиву владі: патрулювання вулиць, блокування адміністративних будівель і помешкань членів режиму, супроводження та евакуація активістів.

За даними Українського центру суспільних даних, аналіз 5680 судових рішень у справах Автомайдану свідчить, що фальсифікуючи справи проти Автомайдану на початку 2014 року, судді використовували статтю 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення2 – невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Всупереч попередній сталій практиці, коли за порушення ст.122-2 КУпАП в основному давали штраф, у «автомайданівських справах» судді у більшості випадків (52%) позбавляли власників автомобіля прав керування.