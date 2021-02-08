Коронакриза стала серйозним випробуванням для ринку праці

Коронакриза стала серйозним випробуванням для ринку праці

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Укрінформ
Кожен десятий українець торік залишився без роботи. А нині більше десяти безробітних на одне місце

У 2020 році рівень зайнятості скоротився в усіх регіонах та серед усіх вікових груп, 517,7 тис. осіб було зареєстровано в якості безробітних у червні 2020 року, 3,1 млн, або 17% робочих ресурсів на піку карантину перебували у стані прихованого безробіття, 2,2 млн громадян впродовж минулого року скористалися послугами Державної служби зайнятості - працевлаштовано 606 тисяч, 1,1 млн осіб отримували допомогу по безробіттю (в середньому 3,7 тис. грн станом на грудень).

За матеріалами ЗМІ, офіційних та спеціалізованих сайтів

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