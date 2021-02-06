Зеленський привітав дружину з днем народження віршем та фото
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав дружину Олену Зеленську з днем народження у соцмережі веселим фото і віршем.
Привітання розміщене в Інстаграмі Зеленського.
У вірші Президент дякує своїй дружині за все, що було у них в житті, і за дітей.
Першій леді сьогодні виповнюється 43 роки. Вона народилась 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.
Як повідомляв Укрінформ, Президент 25 січня святкував свій 43-ій день народження. Тоді дружина теж його привітала у соцмережі.