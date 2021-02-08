Революція Гідності: на Майдан прийшли провокатори з кийками та георгіївськими стрічками
Як повідомляє Укрінформ, зранку до барикади Майдану біля Центрального універмагу прийшли близько тисячі людей, назвавшись «небайдужими киянами». Вони заявили, що будуть «наводити порядок» у центрі столиці. На рукавах у них були георгіївські стрічки, а в руках дехто мав дерев’яні кийки. Євромайданівці миттєво оголосили мобілізацію: на захист барикади вийшли близько 200 членів Самооборони Майдану.
Через кілька годин, після кількох невдалих спроб спровокувати бійку, «небайдужі кияни» вирішили розійтися. Активісти та самооборонівці випровадили непроханих гостей і провели ходу центральними вулицями Києва.
Після того, євромайданівці влаштували на центральній площі столиці велике прибирання. Зібране сміття і сніг пішли на укріплення барикад.
8 лютого у Сімферополі пройшов перший Кримський форум Євромайданів. Учасники форуму з прапорами України та Євросоюзу колоною пройшли центральними вулицями столиці Криму до будівлі представництва президента. Вони скандували: «Крим - це Європа», «Слава Україні», «Банду геть!». І попри спроби активістів партії «Російський блок» та комуністів перешкодити проведенню заходу, форум завершився без інцидентів.