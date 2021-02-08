Революція Гідності: на Майдан прийшли провокатори з кийками та георгіївськими стрічками

8 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, оголошене напередодні, суботнє прибирання на Майдані ледве не перетворилося на силове протистояння.

Як повідомляє Укрінформ, зранку до барикади Майдану біля Центрального універмагу прийшли близько тисячі людей, назвавшись «небайдужими киянами». Вони заявили, що будуть «наводити порядок» у центрі столиці. На рукавах у них були георгіївські стрічки, а в руках дехто мав дерев’яні кийки. Євромайданівці миттєво оголосили мобілізацію: на захист барикади вийшли близько 200 членів Самооборони Майдану.

Через кілька годин, після кількох невдалих спроб спровокувати бійку, «небайдужі кияни» вирішили розійтися. Активісти та самооборонівці випровадили непроханих гостей і провели ходу центральними вулицями Києва.

Після того, євромайданівці влаштували на центральній площі столиці велике прибирання. Зібране сміття і сніг пішли на укріплення барикад.

8 лютого у Сімферополі пройшов перший Кримський форум Євромайданів. Учасники форуму з прапорами України та Євросоюзу колоною пройшли центральними вулицями столиці Криму до будівлі представництва президента. Вони скандували: «Крим - це Європа», «Слава Україні», «Банду геть!». І попри спроби активістів партії «Російський блок» та комуністів перешкодити проведенню заходу, форум завершився без інцидентів.