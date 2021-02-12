Характери гідності: Точин, Поправка, Бойків, Максимов, Вербицький

У рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні Міністерство культури та інформаційної політики підготувало короткі відеоісторії про загиблих учасників подій 2014-го року на Майдані Незалежності.

Роман Точин мешкав у Ходорові Жидачівського району Львівської області. Займався будівельними ремонтами. На Євромайдан приїхав 1 грудня. Його сотня охороняла барикаду на вулиці Інститутській. Загинув від вогнепального поранення в голову.

Юрій Поправка навчався в “Київському політехнічному інституті”. Працював у Ощадбанку. Був у 2 сотні Самооборони Майдану. Згодом приєднався до “Правого сектору”. Отримав вогнепальне поранення в ногу. У квітні з товаришами відправився до Слов’янська Донецької області збирати інформацію про сепаратистів. Потрапив у полон. 22 квітня, спотворене до невпізнання тіло, знайшли рибалки в річці Казенний Торець, разом із тілом іще одного Героя Небесної Сотні Володимира Рибака з Горлівки.

Володимир Бойків жив у Києві. Керував будівельною фірмою. Захоплювався політикою і футболом. Привозив на Майдан продукти, відвідував Народні віча. В ніч на 19 лютого отримав три вогнепальні поранення.

Дмитро Максимов від 2011 року займався дзюдо в центрі “Інваспорт”, навчався у Київському фінансово-економічному коледжі. Срібним і бронзовим призер із дзюдо на Дефлімпійських іграх 2013 року. Кавалер Ордена “За заслуги” III ступеня. 18 лютого вибухом гранати на Майдані йому відірвало руку, помер у Будинку профспілок від втрати крові.

Юрій Вербицький жив у Львові. Працював інженером відділу сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України, мав вчений ступінь кандидата наук. Любив альпінізм, фотографування та рок-музику. 21 січня 2014 року гумова куля влучила в око. Громадський діяч Ігор Луценко завіз Юрія в офтальмологічне відділення Жовтневої лікарні. Там їх обох викрали невідомі бандити. Згодом Луценка відпустили, а тіло Вербицького знайдено 22 січня в околицях села Гнідин Бориспільського району зі слідами численних тортур.