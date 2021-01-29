Знову більше 5 тисяч «офіційно» інфікованих за добу. То реально перехворілих – скільки?

За приблизними оцінками, перехворіти на COVID-19 уже могли від 12 до 30% українців. І після січневого затишшя може бути зростання

Після недавнього мінімуму добової захворюваності COVID-19 у 2516 випадків станом на 25 січня, показники знову поповзли вгору. Причому лише за три дні ми побачили більш ніж двократне зростання – до 5529 нових підтверджених випадків станом на 28 січня. Якщо поглянути на кількість зроблених ПЛР-тестів у ці дні, то побачимо пряму залежність: 25 січня було зроблено майже 14 тисяч тестів, а 28 січня – більше 28 тисяч. Що знову ж таки нагадало: покладатися на офіційну статистику захворюваності не варто, і що за 10 місяців епідемії в Україні ніяких зрушень у відстеженні реальної кількості людей, які інфікувалися COVID-19 не відбулося. А тепер, коли кожний може купити в аптеці тест за 400 гривень – й поготів.

Звісно, навіть без статистичних даних, а лише по колу знайомих ми бачимо, що нині хворіє менше людей. І цей нинішній спад пов’язується, зокрема, і з тим, що у піковий період листопаду-початку грудня вже багато хто перехворів. Але багато – це скільки в реальних масштабах? Офіційна статистика каже лиш про 1,2 мільйони українців перенесли ковід. А насправді?

Лікарі кажуть, що перехворіла третина населення

Андрій Волянський

Звернувшись до аналітиків і науковців, які займаються математичним моделюванням, Укрінформ отримав відповідь, що системних досліджень з оцінки реальної кількості інфікованих за весь час епідемії не проводилося. На жаль. Проте відповідь на це питання мають лікарі – з власного досвіду. Наприклад, імунолог і засновник мережі лабораторій Your Lab Андрій Волянський пише, що з вірусом вже контактували 30% населення, додавши, що в Україні вірусний потенціал ще не вичерпаний, на відміну від Західної Європи.

«Пандемія добігає кінця. Цивілізований світ швидко вакцинує групи ризику, і вже за 1-2 місяці колективний імунітет буде створено в багатьох країнах за рахунок 30-50% інфікованих і 20-40% щеплених. Україні доводиться розраховувати тільки на природне інфікування – до кінця весни я прогнозую 50-60% інфікованих і 5-10% щеплених. Мінімізувати втрати можна адресним захистом груп ризику, зокрема перерозподілом вакцини на їхню користь», – підсумовує Андрій Волянський.

Таку ж оцінку в коментарі ВВС дає і головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький – і за його спостереженнями, перехворіли близько 30% населення. Він також вважає, що цифри добової статистики потрібно множити на п'ять, щоб отримати реальну кількість хворих, як і в тих країнах, де офіційно робиться багато тестів.

Тарас Жиравецький

Якщо ж говорити про висококонтактні групи населення – учителів, медиків, то вони зустрічалися із COVID-19 значно частіше. Приміром, ще на кінець листопада у Житомирі відзвітували, що 40% працівників шкіл уже «зустрілися» з ковідом. Такі дані були озвучені після проведення ІФА-тестування усіх працівників шкіл, а також з урахуванням захворілих на той момент. Очевидно, що через два місяці ці цифри іще зросли.

За підрахунками аналітиків, перехворіло 12% населення

Також вирахувати реальнішу за офіційну кількість перехворілих на COVID-19 за час епідемії можна відштовхуючись від рівня летальності. Системний аналітик Сергій Бардін, вивчивши дані країн з найкращими показниками тестування (ОАЕ, Данія, Ізраїль, США), у середньому отримав відношення кількості померлих як 1.44% від кількості тих, хто захворів. «Наразі за офіційними даними в нас 22 351 померлих з діагнозом COVID-19. Якщо припустити, що це 1.44% від усіх захворілих – отримаємо 1.5 млн за увесь час пандемії.

Але робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні з Інституту проблем математичних машин і систем НАН України знайшла кореляцію між кількістю офіційно померлих від COVID-19 та кількістю надлишкових смертей порівняно з попередніми роками. Якщо уявити, що вся надлишкова смертність була спричинена саме COVID-19 та просто реєструвалась як смерть від інших причин, то ми отримаємо десь 65-70 тисяч смертей, що дасть нам число в 4.8 млн перехворілих», – підсумовує Сергій Бардін. А це майже 12% населення.

На якому етапі епідемії ми знаходимося?

У цілому ж, схоже, що надалі ми знову побачимо зростання захворюваності. Адже поширення респіраторних хвороб має певну циклічність: щороку захворюваність на грип та ГРВІ починає знижуватися у другій половині грудні, виходить на плато у січні, і знову починає зростати у лютому. І як бачимо за офіційними даними (вони хоч не відображають реальний стан, але відображають тенденцію), захворюваність на COVID-19 наразі йде за тим же циклом.

Якщо на початку грудня за добу виявляли до 15 тисяч випадків, то в другій половині почалося поступове зниження, і на кінець місяця добові показник впали до 7-9 тисяч випадків. Більшу частину січня добова захворюваність трималася на рівні 5-7 тисяч, знизившись під кінець місяця і взагалі до менше 3 тисяч.

А тим часом, у країнах ЄС перший місяць року, як і прогнозувалося ВООЗ, розпочався із третьої хвилі. Її пов’язують із поширенням «британського штаму», який на 70% заразніший. У Великобританії через це продовжили локдаун до 8 березня. Там зафіксували вже понад 100 тисяч смертельних випадків коронавірусу, а захворюваність за останню добу склала майже 29 тисяч. У Бельгії ж лікарі заявили, що третя хвиля може спричинити ситуацію, гіршу ніж нині у Великобританії, якщо не вжити негайних заходів для стримування епідемії.

А в Україні, за словами Тараса Жиравецького, нині триватиме лише друга хвиля, а третя – взагалі може прийти восени: «Зараз так виглядає, що у нас іде друга хвиля, і кількість хворих поступово знижуватиметься. Друга хвиля може тривати ще кілька місяців – до літа. А третя хвиля – якщо вона буде, якщо вакцини не допоможуть нам – передбачається восени. Якщо прогнозувати стосовно інфекцій, які були раніше, зокрема іспанського грипу – то вони проходили в три хвилі. Але тоді були проблеми з вакцинами. Якщо зараз вакцини впораються і зменшать кількість нових випадків, то ймовірно ми третю хвилю і не матимемо», – говорить лікар.

Юлія Горбань, Київ