Укрінформ шукає редактора/редакторку сайту
Укрінформ
Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ” оголошує конкурс на посаду редактора/редакторки сайту.
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта;
- відмінне володіння українською та російською мовами;
- обізнаність із суспільно-політичною ситуацією в Україні;
- креативність;
- досвід редакторської роботи в інтернет-ЗМІ.
Вітаються профільна освіта та знання англійської мови.
Зарплата визначається за результатами співбесіди.
Резюме надсилати за адресою moand@ukrinform.com.