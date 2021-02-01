Укрінформ шукає редактора/редакторку сайту

Укрінформ шукає редактора/редакторку сайту

Укрінформ
Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ” оголошує конкурс на посаду редактора/редакторки сайту.

Вимоги до кандидатів:

  • повна вища освіта;
  • відмінне володіння українською та російською мовами;
  • обізнаність із суспільно-політичною ситуацією в Україні;
  • креативність;
  • досвід редакторської роботи в інтернет-ЗМІ.

Вітаються профільна освіта та знання англійської мови.

Зарплата визначається за результатами співбесіди.

Резюме надсилати за адресою moand@ukrinform.com.

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